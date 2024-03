Ue: "Nyt", autorità temono recrudescenza degli attentati di matrice islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperti occidentali della lotta al terrorismo temono che gli attentati sferrati contro Iran e Russia dall'Isis-Khorasan (Isis-K) - una branca dello Stato islamico attiva soprattutto in Asia centrale e meridionale - possano imbaldanzire lo Stato islamico e indurlo a intensificare gli sforzi per colpire i Paesi europei. Tra i principali bersagli figurerebbero Francia, Belgio, Regno Unito e altri Paesi che hanno già dovuto affrontare la minaccia del terrorismo di matrice islamica negli ultimi anni. Lo scrive il quotidiano "New York Times", che menziona un rapporto pubblicato lo scorso gennaio dalle Nazioni Unite, in cui la Turchia viene descritta come centro logistico e finanziario per le operazioni dell'Isis-K in Europa. Il rapporto dell'Onu afferma che "alcuni individui originari del Caucaso settentrionale e dell'Asia centrale che viaggiano dall'Afghanistan o dall'Ucraina verso l'Europa rappresentano un'opportunità per l'Isis-K, che cerca di proiettare attacchi violenti nell'Occidente". (segue) (Was)