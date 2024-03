Ue: "Nyt", autorità temono recrudescenza degli attentati di matrice islamica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto, esistono prove di "piani operativi attuali e irrealizzati su suolo europeo condotti dall'Isis-K". Secondo un funzionario anonimo dell'intelligence occidentale citato dal "New York Times", che esistono tre principali fattori che potrebbero ispirare l'Isis ad attaccare: l'esistenza di cellule dormienti in Europa, le immagini della guerra a Gaza e "il sostegno di persone russofone che vivono in Europa". Gli apparati di sicurezza europei sarebbero particolarmente preoccupati in vista delle Olimpiadi estive di Parigi. "Mi preoccupano le Olimpiadi di Parigi", ha dichiarato al quotidiano Edmund Fitton-Brown, ex alto funzionario antiterrorismo dell'Onu e consulente senior del Counter Extremism Project. "Sarebbero un bersaglio terroristico di prima categoria". (Was)