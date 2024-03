Cina-Sri Lanka: premier Dinesh Gunawardena ha iniziato visita a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dello Sri Lanka, Dinesh Gunawardena, è arrivato oggi a Pechino per una visita di sei giorni su invito dell’omologo cinese Li Qiang. Come riferito dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante la visita Gunawardena e la leadership di Pechino terranno “scambi approfonditi” sull’andamento delle relazioni bilaterali, discuteranno “questioni regionali e internazionali di comune interesse” e le modalità per espandere la cooperazione e rafforzare la fiducia politica reciproca. Lo Sri Lanka è stato investito da una gravissima crisi economico-finanziaria all'inizio del 2022. La Cina è il primo creditore del Paese dell'Asia meridionale, che deve a Pechino tre dei 7,1 miliardi di dollari di debito accumulati nei confronti dei suoi partner. Seguono il Club di Parigi con 2,4 miliardi di dollari e l'India con 1,6 miliardi di dollari. Il governo singalese deve anche rinegoziare più di 12 miliardi di dollari di eurobond con creditori privati internazionali e 2,7 miliardi di dollari di prestiti commerciali. (segue) (Cip)