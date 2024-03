Cina-Sri Lanka: premier Dinesh Gunawardena ha iniziato visita a Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 9 maggio si è tenuta in formato virtuale la prima riunione del comitato ufficiale dei creditori dello Sri Lanka, composto da 17 Paesi e co-presieduto da India, Giappone e Francia. Il gruppo, che si è riunito in formato virtuale per discutere la richiesta di ristrutturazione del debito presentata da Colombo, ha espresso sostegno al piano di assistenza finanziaria approntato dal Fondo monetario internazionale e ha ribadito l'intenzione di continuare a lavorare per "trovare una soluzione adeguata alle vulnerabilità" del debito estero dello Sri Lanka. La Cina, che è il primo creditore di Colombo con tre miliardi di dollari, ha partecipato ai lavori in veste di osservatore assieme a Iran e Arabia Saudita. (Cip)