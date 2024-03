Mar Cinese Meridionale: Guardia costiera cinese usa cannoni ad acqua contro nave filippina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera cinese ha usato cannoni ad acqua contro la nave da rifornimento filippina Unaizah May 4, danneggiando l’imbarcazione e ferendo tre membri dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto sabato 23 marzo al largo della secca di Second Thomas, un territorio conteso al largo del Mar Cinese Meridionale che è stato teatro di ripetuti scontri tra le Marine di Cina e Filippine nell’ultimo anno. A quanto riferito da una task force del governo di Manila, la Unaizah May 4 è stata circondata e attaccata da navi della Guardia costiera cinese durante una missione di rifornimento all’avamposto filippino nella secca. Azioni, queste, definite “pericolose e sconsiderate” dalla task force filippina, la quale ha precisato che lo stallo è durato circa otto ore. Il portavoce della Guardia costiera cinese, Gan Yu, ha difeso la legittimità delle manovre, accusando l’equipaggio filippino di essersi introdotto nelle acque territoriali cinesi nonostante “i ripetuti avvertimenti”. A condannare le “azioni pericolose” della Cina è stato anche il portavoce del dipartimento di Stato Usa Matthew Miller, il quale ha ribadito sostegno a Manila nel quadro delle dispute territoriali con la Cina. (segue) (Fim)