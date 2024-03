Business news: Brasile, governo mantiene stima di crescita del 2,2 per cento e inflazione a 3,5 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile dovrebbe chiudere il 2024 con una crescita del prodotto interno lordo (Pil) pari al 2,2 per cento e con un'inflazione al 3,5 per cento. È quanto stima il ministero dell'Economia nel "Bollettino macrofiscale". La crescita nel 2024, si legge sul rapporto, "dovrebbe essere più equilibrata, basata sull'avanzamento dei settori ciclici e sull'espansione dell'assorbimento interno". Per gli anni successivi si prevede una crescita di circa il 2,5 per cento. Per quanto riguarda l'inflazione, la stima misurata dall'indice dei prezzi al consumo certificato (Ipca) dall'istituto nazionale di statistica (Ibge) è scesa dal 3,55 al 3,50 per cento nel 2024 e passata dal 3,00 al 3,10 per cento nel 2025. La diminuzione è stata giustificata dall'impatto di El Niño sull'inflazione alimentare, sull'etanolo e sulle tariffe elettriche, che "è stato meno intenso di quanto inizialmente previsto". (Brs)