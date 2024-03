© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttivo della Banca centrale del Messico (Banxico) ha abbassato il tasso d'interesse all'11 per cento, riducendolo di 25 punti base. Si tratta del primo taglio in tre anni, riporta Banxico, affermando che il taglio è giustificato dal calo registrato nell'inflazione a febbraio (4,40 per cento su anno) con valori che si stanno avvicinando alla meta del 3 per cento. (Mec)