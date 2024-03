Business news: El Salvador, per Banca centrale proiezioni di crescita tra 3 e 3,5 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Salvador crescerà nel 2024 tra il 3 e il 3,5 per cento, spinta soprattutto da investimenti pubblici e privati e dal turismo. E' la previsione della Banca centrale del Paese (Bcr), pubblicata nell'ultimo rapporto. L'economia segue la tendenza del 2023, anno in cui si è registrata una crescita del 3,5 per cento, spinta soprattutto dai settori delle costruzioni (+17,9 per cento), dell'elettricità (+14 per cento) e dei servizi (+11 per cento). (Mec)