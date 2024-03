Business news: Messico, nel 2024 mercato intelligenza artificiale varrà 3,7 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024 il mercato dell'intelligenza artificiale in Messico varrà 3,7 miliardi di dollari, registrando un aumento del 30 per cento. Lo stimano gli esperti di "Statista market insights" in un rapporto. Nel mercato dell'intelligenza artificiale in Messico sono stati registrati 3,4 milioni di utenti che secondo gli esperti aumenteranno a 8,4 milioni entro il 2030. In America latina il 37 per cento delle imprese ha adottato qualche forma di intelligenza artificiale, secondo i dati raccolti dall'azienda tecnologica statunitense Ibm. (Mec)