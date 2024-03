Sud-est Asiatico: "inflazione verde", Paesi frenano gli investimenti sulle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Paesi del Sud-est asiatico stanno frenando gli investimenti sulle energie rinnovabili e le altre tecnologie "verdi", a causa delle pesanti ricadute di queste ultime sui prezzi di energia e beni, un fenomeno noto come "greenflation" ("inflazione verde"). Uno tra gli esempi più significativi di questa tendenza, segnalata dal quotidiano "Nikkei", è la recente decisione dell'Indonesia di abbassare gli obiettivi nazionali di adozione delle energie rinnovabili. Il Consiglio energetico nazionale del Paese ha abbassato a gennaio la quota delle rinnovabili nel mix energetico nazionale al 19-21 per cento entro il 2030, mentre l'obiettivo originale era del 23 per cento. Ad oggi le rinnovabili rappresentano solo il 13 per cento delle fonti energetiche del Paese. Il ministero dell'Energia, inoltre, ha rinviato a non prima del 2026 l'introduzione di una carbon tax nel Paese. (segue) (Git)