Sud-est Asiatico: "inflazione verde", Paesi frenano gli investimenti sulle rinnovabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inflazione e timori legati alla sostenibilità dei finanziamenti gravano sugli sforzi di decarbonizzazione di altri Paesi regionali, come Malesia e Vietnam. Il vicepremier malesiano Fadillah Yusof ha dichiarato a "Nikkei" che l'indebolimento del ringgit degli ultimi mesi minaccia gli sforzi nazionali di decarbonizzazione, dipendenti in larga parte da componenti e tecnologie d'importazione. Il Paese si è dato obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione, lanciando 10 progetti nazionali con un investimenti stimato in 5,5 miliardi di dollari entro il 2030 e la realizzazione di zone a energia rinnovabile. Fadillah, responsabile del portafoglio della transizione energetica, ha avvertito però che finanziare le tecnologie verdi diventerà "sempre più difficile", anche a causa del crescente scetticismo degli investitori in merito alla sostenibilità economica di queste tecnologie. (Git)