Usa: sindaco New York Adams cancella visita al confine con il Messico

- Eric Adams, sindaco democratico di New York, città alle prese con una crisi migratoria sempre più acuta, ha annullato per ragioni di sicurezza una visita al confine tra Stati Uniti e Messico originariamente in programma sabato. L'ufficio del sindaco lo ha riferito al quotidiano "The Hill". Adams sarebbe dovuto partire sabato per visitre Brownsville e McAllen, due cittadine dle Texas al confine con il Messico, su invito di Norma Pimental, direttrice esecutiva di Catholic Charities of the Rio Grande. Secondo un portavoce del sindaco, la visita prevedeva anche una tappa oltreconfine, e proprio a causa di un avviso di sicurezza giunto dal dipartimento di Stato in merito alla tappa messicana, la visita del sindaco "è stata messa in pausa", ha dichiarato il portavoce. L'amministrazione democratica di New York affronta una grave crisi abitativa e sociale a causa dell'afflusso sempre più consistente di migranti irregolari nella città: dalla primavera 2022 ne sarebbero giunti almeno 184mila. Adams, ha personalmente lanciato l'allarme in più occasioni in merito all'esaurimento delle risorse a disposizione di New York per l'accoglienza. Adams ha visitato il confine con il Messico a El Paso, in Texas, lo scorso gennaio, e dopo la visita si è detto "estremamente deluso" dalla risposta del governo federale alla crisi migratoria. (Was)