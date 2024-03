Usa: la deputata democratica Ocasio Cortez accusa il governo israeliano di genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alexandria Ocasio Cortez, deputata dallo Stato di New York ed esponente di primo piano dell'ala progressista del Partito democratico Usa, ha accusato il governo israeliano di affamare deliberatamente gli abitanti di Gaza, sostenendo che quanto avviene nella Striscia sia ascrivibile alla fattispecie del genocidio. "Il termine 'genocidio' è estremamente grave, va utilizzato con la massima cautela, e per me la soglia dell'intenzionalità è estremamente elevata e non va fissata con leggerezza". ha dichiarato Ocasio Cortez nel corso di una intervista all'emittente televisiva "Cnn". "Tuttavia (...) assistiamo alla carestia forzata di 1,5 milioni di abitanti di Gaza, e nonostante gli appelli di numerosi governi, Ong, persino funzionari del dipartimento di Stato, il governo israeliano e leader del governo israeliano stanno deliberatamente negando, bloccando e rallentando questi aiuti, e stanno scatenando una carestia di massa. Credo che la soglia dell'intenzionalità sia stata superata", ha dichiarato la deputata. "Credo sia orribile e molto chiaro, ed è estremamente importante comprendere la differenza tra i cittadini e i loro governi: distinguere gli israeliani dal governo israeliano e i palestinesi da Hamas", ha dichiarato Ocasio Cortez. (Was)