Corea del Sud: leader partito di governo accusa capo opposizione di sottomissione alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Han Dong-hoon, presidente ad interim del Partito del potere dei nazionali (Ppp), la formazione del presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol, ha accusato il leader del Partito democratico, Lee Jae-myung, di essere "asservito" alla Cina. Han ha risposto così a un discorso tenuto da Lee venerdì, durante il quale ha accusato l'amministrazione presidenziale in carica di aver danneggiato le relazioni tra Corea del Sud e Cina. Il discorso tenuto da Lee - ha detto Han ieri - "riafferma l'autopercezione del Partito democratico di Corea come vassallo della Cina". Durante il discorso tenuto venerdì, nel corso di un evento elettorale, Lee aveva affermato che il governo coreano in carica ha danneggiato le relazioni con la Cina al punto da arrecare danno al sostentamento dei cittadini coreani. "Per quale ragione (l'amministrazione del presidente Yoon) molesta la Cina? Limitiamoci a dire 'XieXie' ("grazie" in cinese) alla Cina e a Taiwan. Non c'è bisogno di atteggiamenti ostili", aveva affermato Lee. (segue) (Git)