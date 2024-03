Corea del Sud: leader partito di governo accusa capo opposizione di sottomissione alla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito democratico ha più volte accusato Yoon di aver archiviato la politica di equidistanza della Corea del Sud da Cina e Stati Uniti per perseguire un deciso allineamento a Washington. Per tale ragione, ha sostenuto Lee, Pechino "ha iniziato a detestare la Corea del Sud e non compra beni sudcoreani". Lee ha fatto riferimento anche alla crisi nello Stretto di Taiwan: "Per quale ragione dovremmo intervenire nella relazione tra Cina e Taiwan? Non importa quanto accade nello Stretto, e non importa come evolvono le relazioni tra Cina e Taiwan. Non ha nulla a che fare con noi. Dovremmo occuparci di noi stessi, e sarebbe abbastanza", ha dichiarato il leader del Partito democratico coreano. (Git)