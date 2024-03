Malesia: prezzi al consumo in crescita dell'1,8 per cento a febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Malesia conseguirà una crescita compresa tra il 4 e il 5 per cento del prodotto interno lordo nel 2024, secondo le ultime previsioni formulate dalla banca centrale di quel Paese. La crescita sarà trainata da un incremento degli investimenti e della domanda estera, che dovrebbe sostenere le esportazioni. Lo scorso anno la Malesia ha conseguito una crescita economica del 3,7 per cento, un brusco calo rispetto all'8,7 per cento conseguito nel 2022 a causa della debolezza della domanda estera riconducibile a sua volta al rallentamento economico della Cina e all'irrigidimento della politica monetaria degli Stati Uniti. Nel rapporto pubblicato la scorsa settimana Bank Negara Malaysia ha menzionato tra i fattori a sostegno della crescita anche la ripresa del ciclo tecnologico che alimenteranno la crescita sul fronte interno. (segue) (Fim)