Malesia: prezzi al consumo in crescita dell'1,8 per cento a febbraio (4)

- A questo proposito, il premier ha osservato come, se il declino del ringgit avesse inciso sulla fiducia degli investitori, la Malesia non sarebbe riuscita ad attirare 68,9 miliardi di dollari d’investimenti lo scorso anno, in aumento del 23 per cento rispetto al 2022. Martedì scorso il ringgit è crollato al livello più basso dalla crisi finanziaria del 1998. La valuta nazionale ha perso oltre il 4 per cento del proprio valore nei confronti del dollaro dall’inizio dell’anno, in particolare a causa del calo delle esportazioni e dell’aumento dei tassi d’interesse negli Stati Uniti. Il governatore della banca centrale, Abdul Rasheed Ghaffour, ha attribuito il crollo del valore della valuta nazionale anche all'instabilità geopolitica e alle incertezze legate all'economia cinese. "L'attuale livello del ringgit non riflette le prospettive positive dell'economia malesiana", si legge in un comunicato diramato il 20 febbraio. (segue) (Fim)