Grecia: opposizione attacca governo per presunta manipolazione prove su disastro ferroviario di Tempe

- L'opposizione greca ha accusato il governo guidato da Kyriakos Mitsotakis di aver manipolato le prove per influenzare l'opinione pubblica riguardo al disastro ferroviario di Tempe, che ha causato la morte di 57 persone nel febbraio 2023. I tre partiti di centrosinistra e di sinistra, citando un articolo apparso oggi sul quotidiano "To Vima", hanno affermato che il governo ha "consegnato" ai media delle trascrizioni modificate delle registrazioni del personale ferroviario. Obiettivo, secondo l'opposizione, sarebbe quello di accreditare la versione secondo cui l'errore umano sarebbe stato all'origine della collisione tra un treno passeggeri e un convoglio merci. "C'è solo una soluzione: una mozione di sfiducia", ha detto in una nota Nikos Androulakis, leader del Partito socialista (Pasok). (segue) (Gra)