Business news: Cuba, compagnia Tui sospende voli Amsterdam-Varadero per “scarsità di passeggeri”

- La compagnia aerea tedesca Touristik Union International (Tui) sospenderà da maggio i voli tra i Paesi Bassi e Cuba per “scarsità di passeggeri”. Lo ha annunciato la compagnia stessa in un comunicato, specificando che la tratta sospesa sarà quella che collega Amsterdam (aeroporto di Schipol) e Varadero (aeroporto di Matanzas). "Non c'è domanda sufficiente per questa destinazione", ha detto un portavoce dell'azienda alla testata "Luchvaart Nieuws". La tratta costituiva uno scalo nel collegamento tra Amsterdam e Cancun, in Messico. Tale rotta verrà mantenuta in due modalità: senza scalo o con uno scalo nella città di Montego Bay, in Giamaica. (Mec)