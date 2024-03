Business news: Brasile, Embraer in IV trimestre 2023 utile netto aumenta del 55 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo trimestre del 2023, l'azienda brasiliana di servizi aeronautici Embraer ha registrato un utile netto del 350,6 milioni di reais (pari a 64,4 milioni di euro), rappresentando un aumento del 55 per cento in comparazione con lo stesso periodo del 2022. Lo ha reso noto l'azienda in un bilancio. Nel periodo tra settembre e dicembre del 2023, Embraer ha consegnato 75 aerei, tra cui 25 commerciali, 49 jet privati e un aereo militare del modello C-390. Durante tutto il 2023, si legge sul rapporto, Embraer ha consegnato un totale di 181 aerei, di cui 64 commerciali, 115 jet privati e 2 C-390 militari, registrando un aumento del 15 per cento in comparazione con il 2022, quando sono stati consegnati 160 aerei in totale. L'azienda stima per il 2024 tra 72 e 80 unità consegnate per l'aviazione commerciale mentre per l'aviazione privata sono previste tra 125 e 135 consegne. Il fatturato totale dell'azienda per l'anno corrente è previsto tra 6,0 e 6,4 miliardi di dollari. (Brs)