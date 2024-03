Business news: Ecuador-Italia, ambasciatore Davoli in visita a fabbrica Ferrero di Tumbaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia a Quito, Giovanni Davoli, e il ministro della Produzione dell’Ecuador, Sonsoles García, hanno visitato insieme la fabbrica di Ferrero sita nella località di Tumbaco, a 20 chilometri dalla capitale del Paese. L’ambasciatore e il ministro, si legge in un comunicato dell'ambasciata, sono stati ricevuti dai vertici di Ferrero Ladm (Latin America Developing Markets) che li hanno accompagnati a conoscere il più grande impianto produttivo di Ferrero fuori dall’Europa. Fondata nel 1975, la fabbrica produce per il mercato sudamericano e globale, utilizzando mano d’opera locale e, per il 45 per cento delle sue necessità, materia prima ecuadoriana. Il ministro Garcia ha espresso la soddisfazione del governo per la presenza nel Paese del gruppo Ferrero e per il suo impegno nel campo della responsabilità sociale d’impresa a favore delle comunità locali. L’ambasciatore Davoli ha ringraziato il ministro per il sostegno che l’Ecuador assicura agli investimenti stranieri e italiani, riaffermando l’appoggio dell’Italia al governo del presidente Daniel Noboa nella lotta al crimine organizzato e al narcotraffico. (Com)