Business news: Cile, Grenergy installa caricatori elettrici gratuiti per promuovere turismo sostenibile

- L'azienda spagnola Grenergy ha lanciato l'iniziativa "GrenRiders Austral 24" con l'obiettivo di promuovere il turismo sostenibile e l'elettrificazione lungo la Carretera Austral, in Cile, attraverso l'installazione di punti di ricarica pubblici e gratuiti per i veicoli elettrici. Lungo il percorso, suddiviso in cinque tappe, il gruppo ha inaugurato tre stazioni di ricarica elettrica pubbliche e gratuite che consentiranno a turisti e cittadini di percorrere 1.000 chilometri di strada in modo sostenibile ed efficiente sia con veicoli elettrici che con biciclette elettriche. Nell'ambito dell'iniziativa, Grenergy ha anche effettuato donazioni alle comunità locali vicine alla Carretera Austral per progetti di formazione legati all'energia e alla sostenibilità, con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e sociale delle località, curando e mantenendo la biodiversità dell'ambiente. (Spm)