Business news: Brasile nel primo bimestre supera Usa e diventa primo fornitore di mais alla Cina, +178 per cento su anno

- Il Brasile ha superato gli Stati Uniti diventando il primo fornitore di mais alla Cina nel primo bimestre del 2024, quando ha registrato un aumento del 178 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Durante i mesi di gennaio e febbraio, su un totale di 6,19 milioni di tonnellate di mais arrivato in Cina, 4,1 milioni di tonnellate provenivano dal Brasile, mentre le importazioni di mais dagli Stati Uniti sono scese a 766.989 tonnellate, rappresentando un calo del 67 per cento. I dati sono della dogana cinese. La Cina ha approvato le importazioni di mais dal Brasile poco più di un anno fa, nel tentativo di diversificare i propri fornitori e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. (Brs)