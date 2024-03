Business news: in Brasile a febbraio entrate fiscali più alte dal 1995, aumento del 12,23 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile nel mese di febbraio le entrate fiscali hanno raggiunto quota 186,522 miliardi di reais (circa 34,28 miliardi di euro), un aumento del 12,23 per cento su anno. Trattasi della migliore performance per il mese nella serie storica, iniziata nel 1995. Lo rende noto l'Agenzia delle entrate brasiliana (Receita federal) in un rapporto pubblicato oggi. Durante il primo bimestre del 2024, le entrate hanno presentato un aumento dell'8,82 per cento su anno, sommando 469,488 miliardi di reais (86,2 miliardi di euro). La "Receita federal" ha dichiarato che 4 miliardi di reais (735 milioni di euro) provengono da imposte sul reddito di capitale e dai fondi esclusivi, e che nel corso dell'anno sono stati riscossi 8,1 miliardi di reais (1,4 miliardi di euro). (Brs)