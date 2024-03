Business news: Venezuela: nel 2023 il 75 per cento imprese settore chimico ha ridotto produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2023 in Venezuela il 75 per cento delle imprese del settore chimico ha ridotto la propria produzione e la metà ha registrato un calo nelle vendite. Lo ha reso noto l'associazione nazionale dell'industria chimica e petrolchimica (Asoquim). "Il 75 per cento delle imprese sta lavorando al di sotto del 40 per cento della propria capacità", ha detto il presidente di Asoquim, Guillermo Wallis. (Vec)