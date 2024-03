Indo-Pacifico: Forze armate Usa rafforzeranno funzioni del comando in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate degli Stati Uniti intendono rafforzare le funzioni del loro quartier generale in Giappone, al fine di agevolare la cooperazione con le Forze di autodifesa del Paese asiatico. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Giappone e Stati Uniti dovrebbero concordare ufficialmente una revisione delle loro operazioni di comando e controllo in occasione del vertice tra i leader dei due Paesi in programma il mese prossimo a Washington: secondo le fonti, la questione verrà menzionata in un comunicato congiunto del presidente Usa Joe Biden e del primo ministro giapponese Fumio Kishida. I due Paesi lavoreranno anche per rafforzare le loro capacità di risposta: nel 2022 il Giappone ha deciso di dotarsi delle capacità per colpire basi in territorio straniero secondo una dottrina di difesa attiva che non ha precedenti dall'adozione della Costituzione pacifista, al termine della Seconda guerra mondiale. (segue) (Git)