Indo-Pacifico: Forze armate Usa rafforzeranno funzioni del comando in Giappone (2)

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro giapponese Fumio Kishida discuteranno i margini di cooperazione tra Tokyo e il patto trilaterale di difesa e sicurezza Aukus, che riunisce Stati Uniti, Regno Unito e Australia, in occasione del viaggio di Stato del premier Kishida a Washington, il prossimo aprile. Lo ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" il vicesegretario di Stato Usa Kurt Campbell. "Ci sono chiaramente aree in cui il Giappone potrebbe apportare una sostanziale capacità in materia di sicurezza e ricerca tecnologica per promuovere obiettivi comuni nell'Indo-Pacifico", ha dichiarato il vicesegretario. Queste aree "comprendono la robotica avanzata, iniziative nella cibernetica e progetti nella lotta antisommergibile", ha spiegato Campbell, precisando che il Giappone "ci ha già fatto sapere di non essere interessato" alla parte del patto riguardante lo sviluppo produzione e acquisizione di sottomarini a propulsione nucleare. (segue) (Git)