Indo-Pacifico: Forze armate Usa rafforzeranno funzioni del comando in Giappone (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Politico" ricorda che anche la Nuova Zelanda e la Corea del Sud hanno espresso in precedenza l'interesse ad aderire all'alleanza. L'Aukus è un partenariato sulla sicurezza tra i governi australiano, britannico e statunitense, istituita nel settembre 2021 per condurre una serie di iniziative di difesa congiunta basate su due pilastri: il primo di questi prevede la fornitura all’Australia di una flotta di sottomarini d’attacco nucleare; il secondo è legato allo sviluppo congiunto di capacità militari in otto aree, tra cui i sistemi sottomarini, le tecnologie quantistiche, l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e la guerra elettronica, gli aerei ipersonici e i loro intercettori, nonché le tecnologie di innovazione e scambio di informazioni. (Git)