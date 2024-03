Francia-Israele: colloquio tra Macron e Netanyahu, attenzione su situazione umanitaria a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Come riferisce l'Eliseo, Macron ha evidenziato il sostegno francese a Israele e ricordato "che il rilascio di tutti gli ostaggi resta una priorità assoluta" per Parigi, menzionando le tre persone di cittadinanza francese ancora prigioniere di Hamas. Il presidente ha poi ribadito il suo appello per un cessate il fuoco immediato e duraturo a Gaza e "ha espresso la sua più profonda preoccupazione per le operazioni effettuate da lunedì dall'esercito israeliano nel complesso ospedaliero di Al-Shifa". Macron ha inoltre manifestato "ancora una volta la sua ferma opposizione all’offensiva israeliana su Rafah". "I due leader hanno poi discusso del bilancio inaccettabile e della situazione umanitaria a Gaza e l’assoluta urgenza di garantire un massiccio ingresso di aiuti umanitari di fronte al rischio di carestia imminente e privazione dei beni più essenziali imposti alla popolazione della Striscia", prosegue la nota dell'Eliseo. (segue) (Frp)