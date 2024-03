Argentina: 30 mila vittime un numero "inventato", il video del governo sull'ultima dittatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di 30mila vittime attribuite all'ultima dittatura argentina è un numero esagerato, costruito apposta per ottenere appoggio economico per la causa delle Madri di piazza di maggio. È la parte più significativa del video che il governo di Javier Milei ha pubblicato in occasione dell'anniversario del colpo di stato che ha inaugurato l'ultima dittatura. "Il numero è stato deciso in Olanda", dice Luis Labraña, di diverse organizzazioni guerrigliere, compreso quella dei Montoneros. "Mi ricordo che andammo a trovare le moglie del primo ministro e alcune deputate per chiedere denaro a favore delle Madri di Piazza di maggio", ha detto Labrana ricordando che l'associazione - creata per ritrovare i figli fatti sparire dai militari - cercava fondi e logistica per perorare la loro causa. "Si parlava di circa quattromila persone scomparse", ma agli interlocutori sembrava un numero troppo basso: "Non potete parlare di genocidio. Genocidio è quello che ha sofferto il popolo ebraico con sei milioni di morti. Perché non tornate più avanti, trovando altri scomparsi? Sicuramente ce ne sono altri". Passano settimane, mesi di discussioni, periodo durante il quale si "sparavano numeri", fino a quando "qualcuno non ha detto 30 mila. Ha detto 30 mila come per dire, facciamola finita, diciamo che erano 30mila. Sono stato io", ha detto l'ex guerrigliero. Si tratta di un dato sempre più cruciale del dibattito sull'ultima dittatura: buona parte dei conservatori, a partire dall'attuale vice presidente Victoria Villaruel, sostengono che il numero è stato gonfiato dalle forze di sinistra per legittimare una presunta esclusiva nella tutela dei diritti umani, con un apparato retorico che non farebbe onore alla verità storica. (segue) (Abu)