Argentina: 30 mila vittime un numero "inventato", il video del governo sull'ultima dittatura (4)

- In altri processi è stato inoltre dimostrato che durante la dittatura militare le Forze Armate hanno istituito un apparato di repressione che prevedeva la sparizione di persone, mentre non è stata attribuita ai militari una condotta pianificata nella sottrazione dei minori, i bambini tolti alle coppie arrestate e riassegnati ad altre famiglie, pur essendosi trattato di un fenomeno "molto diffuso". Solo nel 2017, con la prima duplice condanna all'ergastolo a due piloti, la giustizia ha messo nero su bianco anche l'esistenza dei cosiddetti "voli della morte", il lancio dei prigionieri vivi dagli aerei nelle acque del Rio de la Plata. Le varie sentenze hanno infine dimostrato l'esistenza di almeno 35 centri di detenzione clandestini, sparsi in tutto il Paese (Abu)