Business news: Brasile, dal 2023 Banca nazionale sviluppo ha approvato 16,5 miliardi di euro per l'industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale dello sviluppo del Brasile (Bndes) ha approvato dal 2023 circa 90 miliardi di reais (16,5 miliardi di euro) di investimenti per l'industria automobilistica. Lo ha detto il presidente dell'istituto, Aloizio Mercadante, durante un evento a Brasilia. "Il nostro obiettivo era di arrivare a 300 miliardi di reais, ne abbiamo già stanziati 90", ha dichiarato Mercadante, aggiungendo che nel 2023 le richieste alla Bndes sono aumentate dell'88 per cento, le approvazioni del 32 per cento e le erogazioni del 17 per cento. Il Paese gode attualmente, secondo Mercadante, di "un ambiente d'affari estremamente promettente", una "finestra di opportunità" che deve essere sfruttata per "fare un salto storico per la nostra economia e il nostro sviluppo". Il presidente della Bndes ha detto che l'istituto sta incentivando il mercato delle auto ibride e l'industria degli autobus, visto che il Brasile sarebbe "il secondo Paese al mondo con il maggior numero di veicoli per il trasporto pubblico". Mercadante ha accennato anche agli investimenti di oltre 100 miliardi di reais (più di 18 miliardi di euro) annunciati recentemente dalle case automobilistiche in Brasile. "Gli investimenti non sono arrivati per caso. Era nostra intenzione tassare le auto elettriche per stimolare il prodotto più promettente, che è l'auto ibrida. Oggi abbiamo un etanolo di seconda generazione con una produttività e un'efficienza sempre maggiori. La stessa economia mondiale sta dimostrando che questa strada è molto più promettente dell'auto elettrica pura", ha affermato Mercadante. (segue) (Brs)