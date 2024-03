Business news: Argentina, Pil sceso dell'1,4 per cento su base annua nell'ultimo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) dell'Argentina ha subito un calo dell'1,4 per cento su base annua nel quarto trimestre del 2023. Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di statistica argentino (Indec), tra le componenti della domanda si evidenzia un notevole declino nella formazione lorda di capitale fisso, con una contrazione dell'6,8 per cento su base annua. Nei vari settori di attività, si osserva un aumento nell'industria degli alberghi e dei ristoranti (+8,3 per cento), mentre si registrano cali nell'industria manifatturiera (-6 per cento) e nei settori di elettricità, gas e acqua (-6 per cento). Il Pil argentino era diminuito dello 0,8 per cento e del 5 per cento nei due trimestri antecedenti. Complessivamente, il Paese ha chiuso il 2023 con una contrazione economica dell'1,6 per cento. (Abu)