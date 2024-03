Business news: Argentina-Vietnam, Mondino dialoga con primo ministro su cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell'Argentina, Diana Mondino, in visita in Vietnam, ha incontrato il primo ministro, Pham Minh Chinh e altri membri del governo. Lo riporta una nota del ministero degli Esteri argentino. "Mondino ha trasmetto a Pham Minh Chinh la rilevanza delle relazioni bilaterali" e i due hanno sottolineato "il compimento dei 50 anni di relazioni diplomatiche", avvenuto lo scorso anno, che ha permesso di "ampliare la cooperazione nelle aree di mutuo interesse come commercio, tecnologia, scienza e investimenti". Durante la visita Mondino ha incontrato anche il ministro dell'Industria e del Commercio, Nguyen Hong Dien, con il quale "ha dialogato sulla possibilità di ampliare le relazioni commerciali bilaterali". Mondino ha spiegato che, nei settori strategici per l'Argentina, l'incorporazione di competenze tecnologiche provenienti dal Vietnam permette di aumentare l'offerta "non solo in volume ma anche in qualità e precisione". Con il viceministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, Nguyen Quoc Tri, la ministra ha discusso dei progressi verso un'associazione strategica nel settore agroalimentare e dei punti tecnici per l'ingresso di prodotti argentini in Vietnam, soprattutto carne rossa e agrumi. Mondino ha affermato che il Paese vuole concludere i negoziati sanitari e fitosanitari in corso per rispettare gli accordi. Inoltre, ha affermato che l'apertura di altri mercati permetterà diversificare i prodotti. Infine, riporta la nota, Mondino ha incontrato diversi imprenditori argentini e vietnamiti nel quadro di un'agenda incentrata sulle opportunità di crescita, gli scambi commerciali e gli investimenti. Nel 2023 il Vietnam è stata la settima destinazione per le esportazioni argentine, che si concentrano soprattutto nelle eccedenze dell'industria alimentare (53,2 per cento) e nei cereali (40 per cento). Le importazioni dal Vietnam sono rappresentate da macchinari e apparati elettronici (70,7 per cento), seguiti da calzature (12,5 per cento) e apparecchi meccanici (6,5 per cento). (Abu)