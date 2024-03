Business news: Ecuador, consorzio investirà 1 miliardo di dollari per Coppa America 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio investirà la cifra di 1 miliardo di dollari in Ecuador per riqualificare quattro stadi in occasione della Coppa America 2028. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrés Guschmer, alla testata locale “Deportivisimo”. Il ministro ha fatto sapere che si è riunito con un gruppo di investitori internazionali interessati al rifacimento dello stadio Olimpico Atahualpa e di altri stadi nelle città di Guayaquil, Cuenca e alla possibilità di costruire nuove strutture. (Brs)