Business news: Ecuador, governo fissa stipendio dipendenti pubblici con tetto massimo 5.072 dollari al mese

- Il governo dell’Ecuador ha stabilito il tetto massimo per lo stipendio dei dipendenti pubblici ad una cifra massima di 5.072 dollari al mese. Lo rende noto il ministero del Lavoro, pubblicando l’Accordo ministeriale Mdt-2024-039 in cui si fissano dieci livelli salariali a partire da un minimo di 2.115 dollari. “In nessun caso e in nessuna circostanza (il salario) potrà essere superiore a quanto fissato”, si legge nella nota che accompagna l’Accordo. I settori inclusi sono i dipendenti pubblici, anche quelli degli enti autonomi e delle imprese statali. (Brs)