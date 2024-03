Argentina: 30 mila vittime un numero "inventato", il video del governo sull'ultima dittatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina celebra oggi la 48ma Giornata nazionale della memoria per la verità e la giustizia, l'appuntamento indetto nell'anniversario del colpo di Stato che ha aperto l'ultima dittatura militare. Un'edizione particolarmente attesa essendo la prima a svolgersi sotto la presidenza di Javier Milei e di un governo che a più riprese ha annunciato di voler riaprire il dibattito su questa pagina della storia argentina, contestando alcune delle ricostruzioni consolidate nel corso degli anni. In campagna elettorale, dopo aver condannato il colpo di Stato, aveva detto che tra il 1976 e il 1983 c'era stata "una guerra, e in quella guerra le forze dello Stato avevano commesso degli eccessi". Frase finita in fretta nel mirino delle critiche perché simile a quella che l'ex presidente de facto, Emilio Massera, pronunciò nel corso del processo alla giunta militare dell'85: "L'unica cosa che c'è stata è stata una guerra, in cui se ci sono stati degli eccessi sono stati dei casi eccezionali". (segue) (Abu)