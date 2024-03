Business news: Bolivia, presentato finanziamento Ue da 33 milioni di dollari per progetti ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bolivia ha presentato il finanziamento di 33 milioni di dollari ottenuto dall’Unione europea per progetti di adattamento al cambiamento climatico e protezione dell’ambiente. Lo ha reso noto il governo boliviano in un comunicato. “La ministra degli Esteri, Celinda Sosa Lunda, il ministro dell’Ambiente e dell’Acqua, Alan Lisperguer Rosales, e il commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca dell’Unione europea, Virginjus Sinkevicius, hanno presentato il sostegno finanziario destinato all’adattamento al cambiamento climatico”, si legge nel testo. Il primo obiettivo del finanziamento è la conservazione, la restaurazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali, della biodiversità e dell’ecosistema. Il secondo, ha detto Sosa Lunda durante l'evento istituzionale di presentazione, è il “rafforzamento della prevenzione e gestione dei rischi delle catastrofi naturali”. Il rappresentante dell'Ue ha sottolineato che la Bolivia è un partner latinoamericano molto importante per l'Europa. "La Bolivia ha degli impegni internazionali che stiamo portando avanti con questi investimenti. Ci siamo impegnati per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 i cui indicatori si basano nei settori di acqua, agricoltura, energia e foreste", ha detto il ministro dell'Ambiente boliviano. (Brs)