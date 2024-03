Business news: Messico, in prima metà di marzo inflazione a +4,48 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima metà di marzo l'indice dei prezzi al consumo in Messico è cresciuto del 4,48 per cento su anno, in ripresa rispetto al 4,35 per cento registrato a febbraio. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), segnalando che nelle due settimane in esame, l'inflazione è stata dello 0,27 per cento. Il paniere della cosiddetta "inflazione di fondo", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali, ha registrato a ottobre un incremento del 4,69 per cento su anno, in aumento sul +4,66 per cento di fine febbraio. Il restante gruppo - prodotti alimentari, energetici e tariffe autorizzate dal governo - è aumentato del 3,84 per cento su anno, anche in questo caso in ripresa rispetto al 3,42 per cento della fine di febbraio. ((Mec))