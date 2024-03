Business news: Brasile, governo blocca 535 milioni di euro dal bilancio e stima deficit di 1,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha bloccato 2,9 miliardi di reais (circa 535 milioni di euro) dal bilancio federale con l'intento di rispettare il limite di spesa stabilito da una nuova regola per i conti pubblici. Lo ha annunciato oggi il ministero delle Finanze attraverso un rapporto bimestrale che valuta quanto il governo può spendere. Il rapporto stima inoltre per i conti del governo un deficit pari a 9,3 miliardi di reais (circa 1,7 miliardi di euro), l'equivalente allo 0,1 per cento del Pil del Paese. Il quadro fiscale definisce un margine di tolleranza di 0,25 punti percentuali del Pil in più o in meno. Perciò, il governo potrebbe registrare un deficit fino a 28,8 miliardi di reais (5,32 miliardi di euro) nel 2024 senza mancare l'obiettivo. Il governo federale ha fissato nel quadro fiscale l'obiettivo di portare il deficit a zero, che è visto dagli agenti del mercato finanziario con scetticismo. Gli analisti di mercato, nel rapporto "Focus", curato dalla Banca centrale del Brasile, stimano un deficit primario dello 0,75 per cento del Pil. (Brs)