Business news: Cile, imprese dell'acciaio "a rischio" per la concorrenza della Cina

- Il settore dell'acciaio cileno rischia di scomparire per "mancanza di politiche pubbliche" idonee a sfidare la concorrenza estera. È quanto scrive l'Associazione delle industrie metallurgiche e metalmeccaniche (Asimet) in una nota emessa durante l'incontro con il ministro dell'Economia, Nicolas Grau. Un incontro che segue l'annuncio realizzato nei giorni scorsi dalla Siderurgica Huachipato, azienda che ha deciso - da qui a tre mesi - di sospendere "a tempo indeterminato" le operazioni, dopo che il dazio all'importazione dell'acciaio cinese è stato fissato a una quota molto inferiore a quella richiesta. "Le imprese del settore vedono un chiaro rischio di scomparsa dell'industria metallurgica e metalmeccanica", ha detto il presidente dell'Asimet, Fernando Garcia, citato dai media locali. Le imprese d'altro canto denunciano una mancanza di politiche fiscali utili a permettere i cambi necessari alla transizione energetica e tecnologica, in favore di produzioni più rispettose degli impegni ambientali. (Mec)