Ecuador: sindaca di San Vicente uccisa a colpi pistola, era la più giovane del Paese

- La polizia dell'Ecuador ha reso noto l'omicidio di Brigitte Garcia, sindaco della città costiera di San Vicente, di cui si erano perse le tracce da sabato sera. La donna è stata uccisa con colpi d'arma da fuoco mentre si trovava all'interno di un veicolo, al fianco del suo portavoce, Jairo Loor, anch'egli deceduto. Garcia, che a 27 anni era la sindaco più giovane del Paese, era di Rivoluzione cittadina (Rc) il partito "neo-socialista" dell'ex presidente, Rafael Correa. L'omicidio è il primo di un funzionario politico che si consuma da quando il presidente, Daniel Noboa, ha dichiarato lo stato di conflitto interno contro le bande criminali e indetto il regime di emergenza in tutto il Paese. Secondo quanto riferito dalla polizia, la donna - che viaggiava nel posto del co pilota -, non aveva riportato minacce e non godeva di protezione speciale. L'omicidio di Garcia riporta il piccolo Paese andino indietro di qualche mese, quando la criminalità organizzata aveva inanellato diversi omicidi a personaggi di rilievo, a partire dal candidato alla presidenza, Fernando Villviciencio. (Brs)