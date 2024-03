Francia-Israele: colloquio tra Macron e Netanyahu, attenzione su situazione umanitaria a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macron ha poi informato l'interlocutore dell'intenzione della Francia di presentare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite un progetto di risoluzione per un cessate il fuoco immediato e duraturo e gettare le basi per una soluzione politica duratura del conflitto. "La soluzione dei due Stati è rimasta l’unica soluzione in grado di soddisfare le esigenze di Israele e le legittime aspirazioni dei palestinesi. Questa soluzione prevede la creazione di uno Stato palestinese, compresa Gaza, ma anche un impegno volontario e coraggioso dei leader politici israeliani e palestinesi favorevoli alla pace", prosegue la nota dell'Eliseo. (Frp)