Bari: parlamentari FI Puglia, di vicenda Decaro se ne occupi l'Antimafia

- “‘Emiliano non ricorda bene’. Sulla difesa di Antonio Decaro siamo perplessi, per usare un eufemismo, sulla sua smentita dell’incontro, raccontato pubblicamente da Michele Emiliano, con la sorella del boss. Oggi Decaro cerca di smentire, ma le immagini sono eloquenti: il sindaco di Bari mimava in diretta con sincerità l’incontro che oggi smentisce. Il video parla da sé e non racconta una pagina lusinghiera. Emiliano, Decaro e la sorella del boss: la verità prenderà forma, e noi siamo in prima linea per difendere le comunità anche oltre gli slogan, anche oltre il ‘politicamente corretto’. Se ne occupi l’Antimafia”. E' quanto si legge in una nota dei parlamentari pugliesi di Forza Italia Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Andrea Caroppo, Giandiego Gatta e Vito De Palma.(Com)