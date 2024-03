Grecia: opposizione attacca governo per presunta manipolazione prove su disastro ferroviario di Tempe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Syriza, il principale partito di opposizione, ha chiesto le dimissioni del primo ministro Kyriakos Mitsotakis, e il piccolo partito di sinistra Nea Aristera ha annunciato che sosterrà la mozione di sfiducia. Il quotidiano "To Vima" ha spiegato che le registrazioni del personale ferroviario la notte dell'incidente, trasmesse all'epoca dai media, erano state modificate per far sembrare che la colpa fosse solo dovuta a un errore umano. L'esecutivo greco ha risposto che l'articolo da una versione "infondata" e si è detto pronto ad affrontare una mozione di sfiducia, che "è destinata a fallire, secondo il portavoce del governo Pavlos Marinakis. (Gra)