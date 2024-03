Business news: anteprima del Pil Brasile in aumento dello 0,60 per cento a gennaio, +3,45 su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio, l'economia del Brasile ha registrato un aumento dello 0,60 per cento su mese, e del 3,45 per cento su anno. Lo riferisce la Banca centrale brasiliana (Bc) diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br), considerato un'anticipazione dei risultati del Prodotto interno lordo (Pil). L'indicatore dimostra che l'economia brasiliana è avanzata per il quinto mese consecutivo. L'economia del Brasile dovrebbe chiudere il 2024 con una crescita del 1,78 per cento su anno secondo quanto stimano gli analisti di mercato nel rapporto "Focus", curato dalla Banca centrale del Brasile. (Brs)