© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala prende parte alla presentazione del festival internazionale di teatro "Presente indicativo - Milano Porta Europa". Intervengono, tra gli altri, Giovanni Azzone, presidente della Fondazione Cariplo, e Piergaetano Marchetti,presidente del Consiglio di Amministrazione del Piccolo Teatro.Piccolo Teatro Studio Melato (ore 11:30)La vicesindaca Anna Scavuzzo partecipa al convegno organizzato dal gruppo regionale del Pd “No al ddl Calderoli. Un’autonomia sostenibile è possibile?”.Palazzo Pirelli (ore 15)La Capogruppo Giulia Pastorella e i Consiglieri comunali Carmine Pacente e Gianmaria Radice partecipano alla conferenza stampa per comunicare novità nella composizione del gruppo consiliare de I Riformisti - Lavoriamo per Milano con Sala.Palazzo Marino (ore 15:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino (ore 16:30)L'assessore a verde e ambiente Elena Grandi partecipa "Io, Clima", una performance collettiva per raccontare la relazione tra noi e il cambiamento climatico in un dibattito polarizzato.Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5 (ore 20:30)REGIONEL'assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, visita a Grassobbio Sacbo e Aeroitalia.Via Orio al Serio 49, Grassobbio, Bergamo (8:20)Pierfrancesco Majorino, Capogruppo PD Regione Lombardia, Barbara Meggetto, Presidente Legambiente e altri partecipano alla conferenza "Logistica in Lombardia – Mettiamo ordine".Palazzo Pirelli, sala Gonfalone (ore 9:30)Il sottosegretario allo Sport e Giovani Lara Magoni, il presidente di Fib Marco Giunio De Sanctis e altre cariche della federazione, insieme ad alcuni atleti partecipano alla firma del protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Federazione Italiana Bocce.Piazza Città di Lombardia, sala Stampa (ore 10:30)Motomorphosis premia gli studenti vincitori del progetto educativo: "Accendi la mente, usa le mani". Prevista la presenza del presidente Attilio Fontana.Palazzo Lombardia, Belvedere Berlusconi (ore 11)Il presidente Attilio Fontana incontra la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.Palazzo Lombardia, punto stampa all’ingresso NP di via Restelli. (ore 12)L'assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, partecipa alla presentazione dei dati dell''Osservatorio Agricoltura. L'andamento del settore agricolo lombardo nel 2023'.Sede di Unioncamere Lombardia, via oldofreddi, 23 (ore 12)L'assessore a Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, visita il Kilometro Rosso a Bergamo.Kilometro Rosso, via Stezzano 87, Bergamo (ore 15:30)L'assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori, interviene al seminario "Centralità dei sistemi montani e vallivi bergamaschi".Sede della Provincia, via Tasso 8, Bergamo (ore 17)VARIEForum locazione "Una casa per tutti" organizzato da Scenari Immobiliari e Abitare Co, durante il quale viene presentato il rapporto "La casa in locazione in Italia e in Europa".Via Palestro, 2 (ore 9:30)Presentazione del Rapporto "Il valore dell'abitare. La sfida della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio italiano". intervengono, tra gli altri, Regina De Albertis, presidente Assimpredil Ance; Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola; Marco Osnato, deputato Fratelli d'Italia; Patrizia Toia, europarlamentare del PdSede Assimpredil Ance, Via San Maurilio, 21 (ore 10)Intesa Sanpaolo presenta il nuovo piano per la crescita delle imprese italiane "Il tuo futuro è la nostra impresa".Piazza Belgioioso, 1 (ore 11)L'onorevole di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato e il Presidente di "Sos Italia Libera", Paolo Bocedi, tengono una conferenza stampa sull'arresto avvenuto nei giorni scorsi agli autori dell'aggressione dello scorso agosto a Milano.Viale Monza 101 (ore 11)Conferenza “BConfident – Il valore del tempo nella beta-talassemia”, l’incontro aperto a tutti i cittadini, promosso dalla Federazione Nazionale delle Associazioni United Onlus.Hotel Sheraton Milan San Siro, via Caldera, 3 (ore 15)74esimo Anniversario UglSpazio Ermanna, via Clerici 10 (ore 15:30)Cerimonia organizzata da Automobile Club Milano per premiare i Soci sportivi con licenza Acm che nel 2023 si sono distinti in gare su strade e piste, in Italia e nel mondo.Automobile Club Milano, corso Venezia, 43 (ore 18:30)Il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, presenta il libro “La scuola dei talenti”.Auditorium Galdus, via Pompeo Leoni 2 (ore 19)Impianti e infrastrutture sportive: attori e processi. Intervengono, tra gli altri: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Giovanni Malagò, Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 2026; Massimo Ferrari, General Manager Corporate and Finance, Webuild; Alessandro Antonello, CEO Corporate, FC Internazionale MilanoAdvant Nctm, Via Agnello 12 (ore 15)MONZATappa “Facciamo Semplice l’Italia – Parola ai territori”. Insieme al ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervengono, tra gli altri, il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio.Villa Reale di Monza, Viale Brianza 1 (ore 10) (Rem)