Venezuela: presidenziali, tra i dieci ammessi ancora non c'è la candidata delle opposizioni

- Sono dieci, al momento, i candidati iscritti alle presidenziali del Venezuela in agenda il 28 luglio. Una lista nella quale compare il nome del capo dello Stato in carica, Nicolas Maduro, ma non quello di Corina Yoris, la docente di storia che le principali opposizioni hanno deciso di candidare in sostituzione di Maria Corina Machado, vincitrice delle primarie di ottobre scorso ma inabilitata in base a una discussa sentenza della magistratura. Le uniche due forze delle opposizioni ammesse al voto hanno infatti denunciato l'impossibilità ad accedere al sistema informatico del Cne per poter iscrivere Yoris. Un problema denunciato dalla stessa Machado che parla di una nuova manovra del governo per impedire la sfida democratica, al momento che Yoris non risulta avere impedimenti legali per essere eletta, e che al momento non sembra avere una spiegazione ufficiale. In teoria domani scade il termine utile per formalizzare le candidature e chiudere una lista che passerà poi all'esame dei cinque magistrati del Cne: saranno infatti loro a decidere se i nomi dei candidati rispondono a tutti i requisiti per poter essere finire nella scheda elettorale. (Vec)