Basilicata 2024: Casellati, qui vogliamo vincere e farlo alla grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da vent’anni Nova svolge, con grande professionalità, un prezioso lavoro, dando un contributo importante al sistema dell’informazione del Paese" Roberto Occhiuto

Presidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati

23 luglio 2021

- "Oggi a Potenza insieme ad Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, Paolo Barelli, Francesco Cannizzaro, Isa Adinolfi, Vito Bardi e Roberto Occhiuto, ho presentato i 20 candidati di Forza Italia in Basilicata. In cinque anni Bardi ha cambiato il volto di questa Regione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: il partito sul territorio è rinato e continua ad attrarre nuovi sostenitori: i tesserati sono passati da 400 a 1.800. Qui vogliamo vincere e farlo alla grande". Lo scrive su X (ex Twitter), in merito alle prossime elezioni Regionali in Basilicata, il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)