Business news: Repubblica Dominicana, nel 2023 valore delle rimesse 862 milioni di dollari

- Nel 2023 le rimesse di cittadini della Repubblica Dominicana all’estero sono aumentate e hanno raggiunto il valore di 862 milioni di dollari, il 21 per cento in più rispetto al 2020. Lo riporta la Banca centrale (Bc), segnalando che nel 2020 il valore delle rimesse è stato 604 milioni di dollari. Il primo Paese di provenienza delle rimesse è Haiti (nel 2023 costituiva il 60 per cento delle rimesse totale), seguito dagli Stati Uniti (nel 2023 il 22 per cento del totale). (Mec)